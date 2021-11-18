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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Emre Ilıkan, Necat Hazar   | 18.11.2021
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, yıllardır evlat acısıyla yaşadığını söyledi.

2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın zorla dağa kaçırıldığını belirten Sancar, şunları ifade etti:

"Her gün can çekişiyorum. Buraya bir umutla geliyorum. Eylemin başladığı ilk günden bu yana buradayım. Kararlıyım, boyun eğmiyorum. Geri adım atmayacağım. Ya zafer ya ölüm. Her gün evladımın acısıyla yatıp kalkıyorum. Şeyma, kızım, eğer beni görüyor, duyuyorsan geri dön. Baban senin kahrından kansere yakalandı. Bir haftadır hastanede tedavisi yapılıyor. Seni görmek istiyor. 'Ölmeden Şeyma'mı göreyim' diyor. Gel, devletimize teslim ol. HDP'den de PKK'dan da korkmuyorum."

Vatan Partisinden ailelere destek

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Her fırsatta ailelerin yanında olmaya gayret edeceklerini aktaran Çevik, şöyle konuştu:

"Vatan Partisi olarak artık her yerdeyiz. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van annelerinin yanındayız. Her yerde birlikte olacağız. Bizim rehberimiz Nutuk'tur. Atatürk'ün izinde hep birlikte barış içinde yaşayacağız ve bu çocukların geri gelmesine yardımcı olacağız. Her zaman el ele, yan yana yürüyeceğiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Türkiye'nin Kürt sorunu yok, terör sorunu var. İlk önce yola buradan çıkmamız gerekiyor."

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