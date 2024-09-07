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Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmaları sona erdi.

Berfin Kıraç  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımı tamamlandı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yıkım çalışmaları tamamlandı.

Alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince gerçekleştirildi.

Üç gün süren yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğümüzce tespit edilerek durdurulan ruhsatsız, kaçak yapıların yıkım işlemi tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte yıkıntıların taşınması ve doğal arazi düzenlemesi gerçekleştirilecektir. 'Dünyanın İncisi' İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

İncelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşa faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş insanı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanlarının zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıların yıkımına başlamıştı.

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Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
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