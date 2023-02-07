Dolar
18.83
Euro
20.14
Altın
1,876.39
ETH/USDT
1,636.00
BTC/USDT
22,949.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
logo
Gündem

Van'dan 163 güvenlik korucusu depremden etkilenen Malatya'ya uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde görev yapan 163 güvenlik korucusu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya uğurlandı.

Hüdayi Gümüş   | 07.02.2023
Van'dan 163 güvenlik korucusu depremden etkilenen Malatya'ya uğurlandı Fotoğraf: Hüdayi Gümüş/AA

Van

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ile Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, afet, deprem ve tahliye eğitimi alan güvenlik korucularını dualarla Malatya'ya uğurladı.

Sakarya, güvenlik korucularının kazasız belasız görevlendirildikleri bölgeye ulaşmalarını dileyerek, "Kendinize çok dikkat edin. Orada yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu zor durumda hepinizin canı gönülden çalışacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Güvenlik korucularından Ferit Ayna ise deprem bölgesine gönüllü olarak gittiğini dile getirdi.

2011'de Van depremini yaşadığını belirten Ayna, "Canı gönülden destek vermek için Çatak'tan çıkıyoruz. İnşallah sağ salim gidip döneceğiz. Herkese çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi
Mehmetçik deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı

Benzer haberler

Depremden en fazla etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş ile bölgedeki diğer illerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremden en fazla etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş ile bölgedeki diğer illerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Van'dan 163 güvenlik korucusu depremden etkilenen Malatya'ya uğurlandı

Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı

UMKE gönüllüleri Malatya'da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı
Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı

Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı
Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden 32 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altından çıkartılan kadının kocası da depremden 32 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet