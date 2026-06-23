Van'daki trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Karabulut şehit oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kazada 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı

Trafik kazasında 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişlere açıldı.