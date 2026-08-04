Van Gölü'nden yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunan Ayanis Kalesi, Urartular dönemine ait mimari yapılarının yanı sıra Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasını bir arada sunarak ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir gezi deneyimi yaşatıyor.

Van'daki Ayanis Kalesi ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor Van Gölü'nden yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunan Ayanis Kalesi, Urartular dönemine ait mimari yapılarının yanı sıra Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasını bir arada sunarak ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir gezi deneyimi yaşatıyor.

Urartu Krallığı'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Ayanis Kalesi, yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan yapılarıyla ilgi görüyor.

Çok sayıda kraliyet yapısı ve tarihi eserin bulunduğu kalede, Urartuların baş tanrısı Haldi'ye adanan, taş ve kerpiç mimarinin birlikte kullanıldığı Haldi Tapınağı da dönemin en önemli mimari yapıları arasında yer alıyor.

Kazılar nedeniyle kademeli olarak ziyarete açılan kale, son dönemde seyahat acentelerinin ve turist rehberlerinin programlarında daha fazla tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası eşliğinde Urartu uygarlığının izlerini yakından görüyor, devam eden arkeolojik kazıları da yerinde görme fırsatı buluyor.

"Buradaki ilginin artması bizi gelecek adına umutlandırıyor"

Acente temsilcileri ve turist rehberlerini kalede ağırlayan kazı başkanı ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, AA muhabirine, kazı sezonunun başlamasıyla Ayanis Kalesi'ne yönelik ilginin arttığını söyledi.

Ayanis Kalesi'nin eşsiz doğasıyla ziyaretçileri cezbettiğini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

"Van Gölü kıyısındaki konumu, temiz havası ve zengin arkeolojik dokusuyla önemli bir destinasyon. Bir cazibe merkezi olması için her türlü potansiyele sahip. Kaledeki Haldi Tapınağı, Urartu tapınak mimarisinin dünyadaki en iyi korunmuş örneklerinden biri ve taş işçiliğiyle dikkati çekiyor. Ayanis, Urartuların son yerleşim yeri olması nedeniyle bu uygarlığın son dönemindeki görkemini gözler önüne seriyor. Urartuların son ihtişamını görmek isteyen dünyanın birçok ülkesinden insanlar buraya geliyor. Fransa, İspanya, ABD, Japonya, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen grupları ağırladık. Buradaki ilginin artması bizi gelecek adına umutlandırıyor."

"Turizme tamamen açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de son dönemde yabancı turist gruplarının Ayanis Kalesi'ni ziyaret etmek istemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ayanis Kalesi'nin bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olacağını belirten Özgökçe, şunları ifade etti:

"1989'dan bu yana burada arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor. Alanın bir an önce turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Ayanis Kalesi, tur operatörleri için yeni bir destinasyon ve ören yeri olacak. Bölgedeki konaklama süresinin artmasına katkı sağlayacak. Geniş bir alana yayılan kale, manzarası ve tarihi zenginliğiyle önemli bir değere sahip. Turizme tamamen açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Önemli bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz"

Turist rehberi Nurten Erkol ise son yıllarda yürütülen kazı çalışmalarıyla Ayanis Kalesi'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Kalenin konumu ve manzarasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Erkol, "Ayanis Kalesi, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Diğer Urartu kaleleri gibi yakın zamanda önemli bir turizm merkezi olacağına inanıyoruz." dedi.

Turist rehberi Özkan Deniz ise Urartu eserlerine son yıllarda ilginin arttığını belirterek, "Ayanis Kalesi de bu mirasın en önemli noktalarından biri. Yurt içi ve yurt dışından gelen rehberlerin burayı programlarına dahil etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası Urartuların en önemli yerleşimlerinden biri." ifadelerini kullandı.