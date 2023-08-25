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Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Hakkari-Şırnak-Van arasında bulunan Topçudeğirmeni Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır atıl durumda olan sulama kanalını yeniden çiftçilerin hizmetine açtı.

Mesut Varol  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı

Van

Kırsal kesimlerde yürüttüğü çalışmalarla tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 110 kilometre uzaklıkta bulunan Topçudeğirmeni Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır atıl durumda bulunan gölet ve kanalda temizlik çalışması başlattı.

Hakkari-Van-Şırnak arasında yaklaşık 3 bin rakımda yer alan kanalı temizledikten sonra su veren ekipler, 90 bin dönüm araziyi suyla buluşturdu.

Mahalle sakinleri, kuraklığın artmasıyla tarımdaki verimlerinin azaldığını belirterek, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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