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Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Mesut Varol   | 26.10.2021
Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.

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