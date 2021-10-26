Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Van
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.