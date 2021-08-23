Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Van
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Oğulveren Mahallesi kırsalında komando ekipleri ile düzenlenen operasyonda, 3 taarruz tipi el bombası, 3 piknik tüpü, 2 tüp başlığı, malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 biksi mühimmatı,100'lük biksi mayonu ele geçirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.