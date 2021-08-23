Dolar
8.44
Euro
9.91
Altın
1,804.12
ETH/USDT
3,333.00
BTC/USDT
49,503.00
BIST 100
1,459.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emre Ilıkan   | 23.08.2021
Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Van


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Oğulveren Mahallesi kırsalında komando ekipleri ile düzenlenen operasyonda, 3 taarruz tipi el bombası, 3 piknik tüpü, 2 tüp başlığı, malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 biksi mühimmatı,100'lük biksi mayonu ele geçirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında 3. dalgaya girildi

Benzer haberler

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi yakalandı

Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette

Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette