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Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları görevlerine dönmek istiyor

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Bahar Tanrıtanır  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları görevlerine dönmek istiyor

Van

Belediye binası önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdüren işçiler, görevlerine dönmeyi talep ediyor.

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, gazetecilere, işçilerin görevlerine geri dönünceye kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce görevlerine son verilen işçiler ile ailelerinin mağdur edildiğini belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

"Bu insanların çocukları var. Pazartesi günü okullar açılacak. Öğrencilerine kalem, defter, çanta almaları gerekiyor. Buradaki insanların tamamı Vanlı. Belediye başkanlarının görevi halka hizmet etmekse gelip buradaki insanları dinlemeleri, evlerinin halini görmeleri gerekiyor. Burada işçilerin mağduriyeti söz konusu. Aile geçindiriyorlar. İşlerinden edildiler. Bugün bu sese kulak vermeyenler yarın pişman olacaklar. Mağduriyetin biran önce giderilmesi gerekiyor. Sendika olarak bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz."

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