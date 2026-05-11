Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İddiaya göre, daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah hayvan pazarında karşılaştı.

Burada tartışmaya başlayan gruptakiler, daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağı yönünde anons yaptı.