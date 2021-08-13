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Van'da göçmenlerin kullandığı yollar kontrol altında tutuluyor

Van Valisi Bilmez, "Göçmenlerin kullanabildiği tali yollarda jandarma birliklerimiz düzenli nöbet tutuyor, bazı yollar kapatıldı. Bu kez başka yolları zorlamaya başladılar. Komşu illerle koordinasyon içinde tedbirleri birlikte planlıyoruz." dedi.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 13.08.2021
Van'da göçmenlerin kullandığı yollar kontrol altında tutuluyor Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu / AA

Van

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göçmenlerin kullanabildiği tali yollarda jandarma birliklerinin düzenli nöbet tuttuğunu, bazı yolların kapatıldığını belirterek, "Bu kez başka yolları zorlamaya başladılar. Hem kuzeye hem de güneye doğru kayma var. Onun için diğer komşu illerle koordinasyon içinde gerekli tedbirleri planlamaktayız." dedi.

Valilikte düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bilmez, düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak, çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Son zamanlarda Afganistan'da yaşanan süreçle

Sınırlarda ciddi önlemlerin alındığını vurgulayan Bilmez, şunları belirtti:

"Zaman zaman 'şok ev' diye tabir ettiğimiz göçmenlerin barındırıldığı metruk yapılar veya bu amaçla arazide, şehir merkezine yakın yerlerde yapılan yapılarla ilgili emniyet ve jandarma ekiplerimiz çalışma yürütmekte ve yıkılmasını sağlamakta. İlk yapılan müdahalelerde o bölgeden kaçanların arazide yarattığı görüntü de oluştu. Ama artık şehir merkezinde o tür bir yapının kalmadığını değerlendiriyoruz. Sınır tugayımız ciddi önlemler almış durumda. Sınır hattında 44 karakol ve 9 taburla faaliyetini sürdürüyor. Geçen yıldan bu yana 76 yeni kule yapıldı. Eski dönemden kalan 35 yaşam kulesi ve 22 normal kule hayata geçirildi. Afganistan'daki olaylardan sonra da Kara Kuvvetleri 2 keşif 2 komanda birliği takviye olarak gönderdi."

Bilmez, Emniyet Genel Müdürlüğünün bölgeye takviye gönderdiği 35 timden oluşan 750 özel harekat polisinin 50 zırhlı araçla sınır hattında görev yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Bunların büyük karakolların içine kurulan konteynerlerde kalarak görevlerini ifa ediyorlar. Jandarmaya da dışarıdan takviye geldi. 3 bölük ve bir komando taburu sınır hattında görev yapan jandarmaya destek olarak ilimize geldi. En son İçişleri Bakanımızın ilimizi ziyaretinde sınır köylerinde ve sınır hattında görev yapmak üzere 500 güvenlik korucusu kadrosu ilimize tahsis edildi. Bunun için ilana çıkıldı, alım işlemleri devam ediyor. Bu arkadaşlarımız da o bölgede karakolların emrinde göreve başlayacak. Göçmenlerin kullanabildiği tali yollarda jandarma birliklerimiz düzenli olarak nöbet tutuyor, bazı yollar kapatıldı. Bu kez başka yolları zorlamaya başladılar. Hem kuzeye hem de güneye doğru kayma var. Onun için diğer komşu illerde koordinasyon içinde gerekli tedbirleri birlikte planlamaktayız."

Toplantıya Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Cumhuriyet Savcısı Hasal Bal, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Mercimek, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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