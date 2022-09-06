Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu olduğu belirlendi
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.
Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.