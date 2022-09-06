Dolar
18.22
Euro
18.08
Altın
1,713.49
ETH/USDT
1,670.10
BTC/USDT
19,901.00
BIST 100
3,400.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğunu bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.09.2022
Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu olduğu belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi

Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından Pakistan'a yardım kampanyasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığından "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığından "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" genelgesi
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı

Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet