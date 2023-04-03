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Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor

Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Necat Hazar  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van

İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'ndeki halk pazarındaki iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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