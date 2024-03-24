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Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı.

Sedat Gümüş  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı Fotoğraf: Sedat Gümüş/AA

Van

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Korulu Mahallesi'nin yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak İşletme şefliği ekipleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Karla mücadele ekipleri, yolu kısa sürede açmak için çaba gösteriyor.

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Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

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