Van'da belediye ekiplerinin sel bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Erciş, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde dün ve bugün etkili olan sağanak ve selin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Başkale ilçesine gitti.
Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Erciş, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde dün ve bugün etkili olan sağanak ve selin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentteki diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışan ekipler, yüzlerce araç ve personelle sel bölgesinde vatandaşların yardımına koşuyor.
Fen İşleri ile İtfaiye Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, Başkale'de Esenyamaç ve Oğulveren, Erciş'te Taşkapı ve Gergili, Çaldıran'da Osmanlı ve Çubuklu ile Özalp'ta Aşağı Yorganlı mahallelerinde tahrip olan yolları ve altyapıyı onardı, çamurları temizledi.
Selin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bilmez, incelemelerde bulunmak üzere Başkale'deki sel bölgesine gitti.
Van'da belediye ekiplerinin sel bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Çaldıran ilçesinin Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında, öğle saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu.
Suya kapılan onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu mahallelerde, iki minibüs sel sularına kapıldı, bir bakkal da yıkıldı.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim amirleriyle selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ensari, yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
Belediye ekipleri de selin getirdiği çamur ve hafriyatı temizledi, mahalle sakinlerine yemek dağıttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.