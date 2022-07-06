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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ömer Olcay   | 06.07.2022
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında bugün çıkan çatışmada 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Son 6 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükselmiştir."

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