Dolar
11.29
Euro
12.78
Altın
1,806.30
ETH/USDT
4,047.80
BTC/USDT
50,607.00
BIST 100
1,928.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Togg CEO'su Karakaş, Togg Gemlik Tesisi'nde 27 Aralık 2019'da duyurulan Türkiye'nin otomobilinin üretimiyle ilgili aradan geçen 2 yıllık sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Gündem

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Necat Hazar, Şener Toktaş, Sayim Harmancı, İbrahim Yaldız, Sıraç Karadeniz   | 27.12.2021
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 3 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Geçen haftadan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 630 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollar için de çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde geçen hafta kar nedeniyle kapanan 248 yerleşim birimini yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Yollarda buz tutan noktalarda tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımın daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması da yürütüyor.

Bu arada, soğuk hava ve sis de hayatı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve akarsuların yüzeylerinin kısmen buz tuttuğu kentte, sürücüler görüş mesafenin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Şemdinli ilçesinde de elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı.

Ortaklar köyü yakınında 1450 rakımlı bölgede enerji nakil hatları buz tuttu.

Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 243 köy yolunun açıldığını belirtti.

Kapalı 5 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kar nedeniyle kapanan 185 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
TURKOVAC'a yurt dışından talep
Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı yaşandı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı

Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Doğu'daki 4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
'Karadeniz'in incisi' Amasra kar yağışıyla beyaza büründü

'Karadeniz'in incisi' Amasra kar yağışıyla beyaza büründü
Dünya dördüncüsü berber köy köy gezerek çocukları tıraş ediyor

Dünya dördüncüsü berber köy köy gezerek çocukları tıraş ediyor