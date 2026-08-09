Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde bulunan ve deniz kıyısı olmayan kentlerde mavi bayrağın dalgalandığı plajlardan biri olma özelliği taşıyan Mollakasım Halk Plajı, yaz aylarında ilgi görüyor.

"Çevre eğitimi ve bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi", "güvenlik" ve "hizmetler" başlıklarında belirlenen 33 kriteri karşılayarak 2018'de mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, her yaz turist, tatilci ve kent sakinlerini ağırlıyor.

Cankurtaran hizmetinin yanı sıra duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları ve otopark gibi sosyal donatıların bulunduğu plaj, ziyaretçilere güvenli ve konforlu ortam sunuyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla plajı tercih edenler, piknik alanlarında vakit geçirirken Van Gölü'nün serin sularında yüzerek sıcak havadan uzaklaşmaya çalışıyor.

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"Burası bizim için bir velinimet"

Plaja gelen Mehmet Şirinbeli, AA muhabirine, Mollakasım Halk Plajı'nın vatandaşlar için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Ailesiyle keyifli vakit geçirmek için plaja geldiklerini belirten Şirinbeli, şunları kaydetti:

"Kısa bir tatil yapmak ve sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirmek için buraya geliyoruz. Farklı şehirlere gitme imkanımız olmadığı için burayı tercih ediyoruz. İnsanlarımız buradan ayrılırken temiz bırakmalı. Burası bizim için bir velinimet. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir mavi bayraklı plaj yok. Bunun kıymetini bilmemiz lazım ama ne yazık ki insanlarımız bilmiyor. Vatandaşların özen göstermesi lazım."

"Sıcaktan bunalmıştık, gölde yüzmek için geldik"

Plaja her yıl geldiğini belirten Gökhan Yıldırımçakar da sıcak havada serinlemek için Van Gölü'nü tercih ettiklerini ifade etti.

İşten fırsat buldukça ve hafta sonları göle geldiklerini anlatan Yıldırımçakar, "Van Gölü, halkımız için büyük bir avantaj. Bu tür yerlerde mesire alanlarının olması da gayet güzel. Ancak bunların bakımı, temizliği ve güvenliği de önemli çünkü buraya gelen vatandaşların kendini rahat hissedebilmesi, nezih bir ortamda piknik yapıp göle girebilmesi gerekiyor. Bu bölgede üç plaj daha yapılıyor. Bunların da bir an önce hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Baran Özfidan da arkadaşlarıyla gölde serinlemek için plaja geldiklerini ifade ederek, "Mahallede sıcaktan bunalmıştık, gölde yüzmek için geldik. Gölümüz temiz, ortam güzel. Vatandaşlarımız buraya gelince mutlu oluyor. Plajda serinliyoruz." ifadelerini kullandı.