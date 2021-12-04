Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
3,864.60
BTC/USDT
46,500.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ancak sahipleri tarafından kaldırılan batık teknenin yerine yenisini koydu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 04.12.2021
Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu - Anadolu Ajansı

Van

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suyu çekilen Van Gölü'nün Dönemeç Mahallesi kıyısında gün yüzüne çıkan batık tekne, bir süre önce sahipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Bunun üzerine çalışma yapan Edremit Belediyesi, Van Gölü ile adeta özdeşleşen ve fotoğrafseverlerin sürekli kadrajlarına aldığı teknenin yerine yenisini yerleştirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, batık teknenin bulunduğu bölgenin özellikle fotoğraf sanatçıları ve doğa gezginlerinin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Bölgede Van Gölü kıyısındaki Süphan Dağı ile Artos ve Gevaş'ın göründüğü ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Bir süre önce Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin'in özellikle dikkati buraya çekmesiyle geminin köyde oturan sahibi tarafından alınıp götürüldüğünü öğrendik. Bu konuda da özellikle yoğun talep gelince ve buranın da bir uğrak yeri olduğunu bildiğimiz için arkadaşlarımız hemen çalışmaya başladı. Yakın çevrede yine aynı özelliklere sahip kullanılmayan bir tekneyi buraya çekip bıraktık. Bugünden itibaren fotoğraf sanatçılarımızın, doğa gezginlerimizin hizmetinde."

Say, bu bölgeye ilkbaharda sosyal tesis kazandırmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı etkilerin 'izi sürülüyor'
Kovid-19 mutasyonlarını 'kişisel önlemler' ve 'tam doz aşı' bitirebilir
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü İsviçre'de yeni kısıtlamalar getirildi

Benzer haberler

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Yaralı yaban hayvanları Van'daki rehabilitasyon merkezinde iyileştiriliyor

Van Gölü'nün simgesi, sökülen batık teknenin yerine yenisi konulacak

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştü

Van Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştü