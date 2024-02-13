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Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı

Van'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1,5 ay önce geçişlere kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Yılmaz Kazandıoğlu, Özkan Bilgin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı

Van

Kentte 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle yol açma çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada yolu açmak için çaba gösteriyor.

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