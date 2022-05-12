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Valiler Kararnamesiyle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı

Kemal Karadağ   | 12.05.2022
Valiler Kararnamesiyle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı

Ankara
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı.

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