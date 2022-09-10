Vali Yerlikaya: Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlardan 88'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
- İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı
- Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."
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