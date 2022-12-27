Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il yöneticileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyen Vali Şahin başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:
"Büyük Atatürk, tarih sayfasından silinmek istenen bir millete, yeni bir destan yazdırmak üzere, Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelişinizin yıl dönümünde Başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Ankara'ya teşrifleriniz, milletimizin kaderinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk ordusunun kurulup hazırlanması aşamalarına ev sahipliği yapan Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi haline gelerek o günlerden itibaren başkentlik görevini de fiilen üstlenmiştir.
103 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak Dikmen sırtlarına ayak bastığınızda sizi karşılamaya gelen Ankaralılar, o gün yüreklerinde hangi umut, güven ve coşkuyu taşıyorlarsa, bizler de bugün aynı güven ve gururla geleceğe umutla yürümekteyiz. Ankara'nın bu lider vasfını daha da ilerilere taşımak gayesiyle, ilimizin ve ülkemizin aydınlık geleceği, halkımızın mutluluk ve refahı için el birliği içerisinde, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Ankara'daki çeşitli okullardan öğrencilerin de katıldığı törende, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 81 öğrencisi, üzerlerinde kırmızı beyaz forma ve ellerinde Türk bayraklarıyla 81 ili temsil etti.
Öte yandan, Ankaralı seğmenler, Simav'dan gelen zeybekler, Sandıklı'dan ve Çankırı'dan gelen yarenler de yöresel kıyafetleri ile törene katıldı.
Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel koşuya, subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.
Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.
Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.