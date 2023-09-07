Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nın yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci olduğunu bildirdi.
İstanbul
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında birinci, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci oldu." ifadelerine yer verdi.
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Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre;— Davut GÜL (@gul_davut) September 7, 2023
İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında birinci,
7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci oldu.
🇹🇷🇹🇷 👏👏 🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/0WlERCZzGs