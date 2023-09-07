Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,920.02
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
25,893.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nın yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci olduğunu bildirdi.

Semra Orkan  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

İstanbul

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiği artışında birinci, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun havalimanları sıralamasında ikinci oldu." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen illerde iki, üç ay sonra konutların teslimleri başlayacak
MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy: Turizm sektöründen bu sene 56 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz

Benzer haberler

Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

Down sendromlu milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 18 madalya

Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil

AB, katı kurallar getireceği 6 teknoloji şirketini belirledi

AB, katı kurallar getireceği 6 teknoloji şirketini belirledi
Batılı şirketlerin çekildiği Rus otomobil sektörü Çinli markalarla dönüşümden geçiyor

Batılı şirketlerin çekildiği Rus otomobil sektörü Çinli markalarla dönüşümden geçiyor
AB, Avrupa'da artan kurt sürülerine karşı "harekete geçilmesini" istiyor

AB, Avrupa'da artan kurt sürülerine karşı "harekete geçilmesini" istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet