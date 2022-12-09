Uzmanlara göre "TRT World Forum 2022" küresel krizlere çözüm üretmeyi amaçlıyor
"Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katılan uzmanlar, forumun, küresel alanda yaşanan krizlere çözüm üretmeye katkı sağlayacağını belirtti.
İstanbul
İstanbul'da düzenlenen foruma ABD, Afrika kıtası, Asya ülkeleri ve Arap dünyasından birçok uzman, akademisyen, basın mensubu ve diplomat olmak üzere 34 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.
ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörlerinden Suisheng Zhao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu foruma katıldığını söyledi.
ABD'de, Çin'in dış politikası ve güvenlik alanında attığı adımlar üzerine profesör olarak görev yaptığını aktaran Zhao, küresel anlamda birçok sorunun yaşandığına dikkati çekti.
Zhao, "Bildiğiniz gibi ABD ile Çin arasında Tayvan sorunu yaşandı. Uluslararası güvenlik ve barış, bu anlamda çok önemli. Forumda, bu ve buna benzer uluslararası alanda yaşanan sorunları ele alıyoruz." dedi.
Uluslararası barış ve küresel ekonomi gibi konuların konuşulacağı foruma davet edilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Zhao, Türkiye'ye ve TRT'ye teşekkür etti.
Küresel anlamda yeni fikirler ortaya çıkıyor
Uluslararası araştırma merkezi AFROPOLICY Genel Direktörü Muhammed Salih Ömer de forumda farklı konuların konuşulduğunu ve bunların küresel anlamda yeni fikirler ortaya çıkarılması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Forumda, küresel olarak ekonomik, siyasi ve sosyal konuların alanında diplomatlar, uzmanlar ve akademisyenlerce masaya yatırıldığını anlatan Ömer, Türkiye'nin de küresel ve jeopolitik önemde olduğunun altını çizdi.
Ömer, "İslam dünyası başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinden katılımcılarla küresel anlamda yaşanan sorunları ele almaktayız. Mesela biz, bu foruma Afrikalı akademisyenler olarak katılıyoruz." diye konuştu.
"Zirve, sorunlara çözüm üretme açısından önemli"
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Hukuk alanında eğitim alan Bıruk Paolus ise forumda, enerjiden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobi'ye kadar pek çok konunun ele alınacağını söyledi.
Paolus, "Dünyanın bir tarafında savaşlar yaşanırken diğer tarafında ise göç ve gıda sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Bu zirvenin düzenlenmesi ve zirvede tartışılan konular, bu sorunlara çözüm üretme açısından önemli bir yerde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel problemleri masaya yatırarak çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan TRT World Forum 2022, 6'ncı yılında "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenleniyor.
2020-2021 döneminde Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen TRT World Forum, bu sene dünyanın dört bir yanından önemli isimleri İstanbul'da ağırlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.