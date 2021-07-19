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Gündem, Koronavirüs

Uzmanından kurban kesim alanlarında da Kovid-19 tedbirlerinin ihmal edilmemesi uyarısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztora, bayramda yoğunluğun yaşanacağı kurban kesim alanlarında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gökhan Balcı   | 19.07.2021
Uzmanından kurban kesim alanlarında da Kovid-19 tedbirlerinin ihmal edilmemesi uyarısı Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadeledeki önlemlerin Kurban Bayramı'nda da unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bu bayramın da kurallara uyarak geçirilmesi gerektiğini anlatan Öztora, "Yasal olarak kurallarımız esnetildi, yasaklarımız kalktı ama daha önce de defalarca vurguladığımız gibi kendi önlemlerimizi kendimiz almamız gerekiyor." dedi.

Öztora, bayramlarda ailece kalabalık geçirilen mutlu zamanların bu bayram da ertelenmesinin sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle kapalı alanlarda bir araya gelenlerin mutlaka koruyucu önlemlerini almaları gerektiğini vurgulayan Öztora şöyle devam etti:

"Kolonya, dezenfektan ve maskelerimizi kullanmalıyız. Açık alanlarda da yakın temastan kaçınmalıyız. Yakın temas kuruyorsak maskelerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Yasakların kalkması demek önlemlerin ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Yasal olarak bunlar kalkıyor ceza yemiyoruz ama cezasını sonra daha ağır olarak görme ihtimalimiz var. O yüzden bu bayramda da çok dikkatli olup temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun davranmamız oldukça önemli."

- Kesim alanlarında da kurallara uyulmalı

Öztora bayram alışverişi yaparken önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurban kesimi sırasında da kurallara uyulmasının doğru olacağını belirten Öztora, "Kurban kesimleri özellikle büyük şehirlerde kesim merkezinde yapıldığı için, burada yakın temasa çok dikkat etmek lazım. Birbirimize karşı dikkatli olup temizlik ve mesafe kuralına mutlaka uymalıyız. Maske takmak da önemli. Kurban kesiminde hijyene büyük önem verilmeli." diye konuştu.

Öztora aşı olmanın rahatlığa yol açmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Aşı, Kovid-19 ile savaşta çok önemli bir silahımız. Bu bizim için önemli kazanımlar sağlıyor ama aşı olmak demek bu hastalığı alıp başkalarına bulaştırmayacağımız anlamına da gelmiyor. Aşılamada gayet iyi oranlara ulaştık. Bütün sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştılar. Bunun faydasını ileride göreceğiz ancak aşılanmış olmak bayram gibi bir araya gelinen zamanlarda dikkatli olmamız gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. O yüzden aşılı dahi olsak temizlik, maske ve mesafeyle özetlediğimiz bu üçlüye çok dikkat edelim. Bir araya geldiğimiz alanlarda özellikle koruma uygulamalarına özen gösterelim."

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