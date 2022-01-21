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'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi

Uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki, hak ve sorumluluklarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.01.2022
'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi

Ankara

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, uzman ve yardımcılarının çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki, hak ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre, uzay teknolojileri uzman yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak yapılabilecek.

Atama yapılacak kadro ve sınava katılabilmede aranacak genel ve özel şartlar, sınav başvuru tarihinin bitiminden en az 30 gün önce ilan edilecek.

Adaylar giriş sınavına, belirlenen kadro sayısına göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre çağrılacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonucu atanmasına engel durumu bulunmadığı tespit edilenler uzman yardımcılığı kadrosuna atanacak.

Uzman yardımcıları için yetiştirme planı uygulanacak. Yetiştirme planı, atamanın yapıldığı hizmet birimi dışında, diğer birimlerde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılması, mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceriler edinilmesi, yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesi gibi konuları içerecek.

Uzmanlık tezi şartı

Uzman yardımcıları, göreve başlamasından itibaren 2 yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, tez konuları listesinden iki konu belirleyerek tez önerilerini hazırlayacak. Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısına, 12 ay tez hazırlama süresi verilecek.

Yeterlik sınavına girebilmek için uzman yardımcısının adaylıkta geçen süre dahil en az 3 yıl fiilen çalışmış olması ve hazırlayacağı tezin kabul edilmesi gerekecek.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve yabancı dil yeterliğini sağlayanlar uzman olarak atanabilecek.

Uzman ve uzman yardımcıları, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek.

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