Kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihlerinde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Uyum eğitimi kapsamındaki okul öncesi eğitim, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik mesai düzenlemesi Kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül tarihlerinde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgesi doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum sürecine daha etkin katılması sağlanacak.

Uyum eğitimleri ve aile katılım etkinlikleri, Bakanlıkça belirlenen takvim ve program kapsamında, ailelerin sürece aktif katılımı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Ailemle Okul Yolu Programı" yıl boyunca devam edecek

Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.