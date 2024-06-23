UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcı sayısına ulaşan UYAP'ın, 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladık." ifadesini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi'nin (UYAP) 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladıklarını bildirdi.
Dünyaya örnek olan Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırdık.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 23, 2024
Vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcı sayısına ulaşan UYAP'ın 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladık.
✅ UYAP Vatandaş
✅ UYAP Avukat
✅ UYAP… pic.twitter.com/Rs2D2ttati
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaya örnek olan UYAP ile vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.
"UYAP Vatandaş, Avukat, Uzlaştırmacı, Arabulucu, Bilirkişi, Kurum ve e-Satış" portallarında hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Tunç, daha fazla güven veren ve erişilebilir adalet sistemi için çalışmaları kesintisiz sürdüreceklerinin altını çizdi.
Bakan Tunç, "Vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcı sayısına ulaşan UYAP'ın, 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.