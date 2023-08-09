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Usta öğreticiler, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle ABB önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesinde (ABB) çalışan usta öğreticiler, maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için belediye önünde bir araya geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Usta öğreticiler, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle ABB önünde basın açıklaması yaptı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara

ABB önünde toplanan ve ellerinde "Ek dersliler mağdur", "Ek dersli, aileden değil mi?" gibi çeşitli dövizler taşıyan usta öğreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşme taleplerini dile getirdi.

Belediye bünyesinde 18 yıldan bu yana usta öğreticilik yaptığını belirten Gülşah Dalkılıç, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, haftanın 6 günü toplam 48 saat çalışmalarına rağmen, ek ders ücretlerinin 40 saat üzerinden hesaplandığını belirterek, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı gereği olan her 5 saat ek derse, 1 saat ek ders ücreti uygulamasından yararlanamıyoruz." dedi.

Meslektaşları arasında yüksek lisans ve doktora yapanlar olmasına rağmen birimlerindeki diğer personelden daha düşük ücret aldıklarını savunan Dalkılıç, "Aylık maaşımız, yol ve yemek dahil 11 bin 500 ve 12 bin 500 lira arasında seyretmektedir. Günümüz şartlarında bu meblağ ile geçinmek çok zor ve görevimizi layıkıyla yapmak da haliyle zorlaşıyor. Bizler de insan gibi yaşamak ve Başkan Mansur Yavaş'ın mesajlarında bahsi geçen belediye ailesine kendimizi tam olarak ait hissetmek istiyoruz. Çünkü belediyenin bir parçası olmamıza rağmen bayram ikramiyesi ve tediyeleri ve yıllık ikramiyeleri alamıyoruz." diye konuştu.

"Hakkınızın yanındayız"

Basın açıklamasının ardından usta öğreticilerin eylemlerini sürdürmesi üzerine, ABB Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti ABB Meclis Üyesi Meral Bozoğlu ile belediye binası önüne gelerek usta öğreticilerin sorunlarını dinledi.

Ünal, daha sonra yaptığı açıklamada, usta öğreticilerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın sorunlarını aldım, hatta yetkililerle kendim görüştüm. Hem Büyükşehir Belediyesi nezdinde hem de başka platformlarda ne gerekiyorsa sorunların takipçisi olacağız. Artık bu dönem giderilebilir mi bilmiyorum ama inşallah biz AK Parti olarak 2024'te seçimi aldığımızda ek derslilerle ilgili ciddi bir çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

Usta öğreticilerin, siyaset dışı açıklamalar beklediklerini dile getirmeleri üzerine Ünal, "Biz, hakkınızın yanındayız. Bununla ilgili Meral Hanım da konuşma yaptı, ben de Meclis'te bunu dile getiriyorum. Bu konuda samimi şekilde hareket ediyoruz, siyasi amaçla değil." sözlerini sarf etti.

Fatih Ünal, konuşmasının ardından, başlamak üzere olan ABB Meclis Toplantısı'na katılmak için usta öğreticilerden birkaç temsilci çağırdı.

Toplantıya katılan usta öğreticiler, Ünal'ın, toplantıda sorunları dile getirdiğini aktardı.

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