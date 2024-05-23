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Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
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Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mücahit Türetken  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Mücahit Türetken - AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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