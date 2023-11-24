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Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi

Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri park halindeki 7 otomobile zarar verdi.

Metin Tokgöz  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, K.E idaresindeki 34 KM 7020 plakalı beton mikseri Küçüksu Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Önce yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpan, ardından Eserli Sokak'taki bir bahçenin istinat duvarını aşan beton mikseri, buradaki 4 araca daha zarar verdikten sonra ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı.

Yaralananın olmadığı kazada, 7 otomobilde hasar oluştu.

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