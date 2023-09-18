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Üsküdar'da metrobüs arızası nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı

Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüyerek gitti.

Ali Cevahir Aktürk  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Üsküdar'da metrobüs arızası nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme'den hareket eden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı'na gelmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle bir süre bekleyen yolcular, daha sona araçtan inerek durağa doğru yürümeye başladı.

Metrobüste yaşanan arıza nedeniyle araçtan inenlerin yürüyerek durağa gitmeleri, bazı yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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