Üsküdar'da metrobüs arızası nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı
Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüyerek gitti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme'den hareket eden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı'na gelmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle bir süre bekleyen yolcular, daha sona araçtan inerek durağa doğru yürümeye başladı.
Metrobüste yaşanan arıza nedeniyle araçtan inenlerin yürüyerek durağa gitmeleri, bazı yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.