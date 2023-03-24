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Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Abdülkerim Güzel  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Istanbul

Üsküdar'da Hastahane'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaların tahliye işlemleri sürerken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor
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