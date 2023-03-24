Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor
Istanbul
Üsküdar'da Hastahane'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaların tahliye işlemleri sürerken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.