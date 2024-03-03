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Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı

Üsküdar'da, Gazze'de çocukların öldürülmemesi için bir araya gelen "Birleşmiş Vicdanlar" hareketi üyeleri "Siyonizme destek veren markaları boykot eylemi" gerçekleştirdi.

Alptekin Soykan  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı

İstanbul

Mimar Sinan meydanında toplanan, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu grup üyeleri, "Soykırıma ortak olma boykot et" pankartı açtı, siyonizm destekçisi olduğunu iddia ettikleri markaların dövizlerini taşıdı. Grup daha sonra ilçe sokaklarında sessiz yürüyüş yaptı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı boykot eylemi, yürüyüşün ardından sona erdi.

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Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı
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