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Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada

Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada

İstanbul

Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükle yola çıkardı.

Bu duruma sinirlenen 2 kişi, garajın önüne çekilen otomobilin aynalarını ayaklarıyla, sileceklerini ise elleriyle kırdı.

Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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