Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı.
Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.
O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.
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