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Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada

Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İrem Demir, Cüneyt Sevindik  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada

İstanbul

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı.

Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.



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