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Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi

Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluşurken, gemilerin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

Başak Akbulut Yazar  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Kazada hasar oluşan gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi.

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