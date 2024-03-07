Dolar
31.84
Euro
34.70
Altın
2,155.38
ETH/USDT
3,764.90
BTC/USDT
65,925.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Muhammed Gencebay Gür, Zeynep Yeşildal, İzzet Taşkıran  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Istanbul

Metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. İstasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapılan yolcular bu duruma tepki gösterdi.

Arıza nedeniyle toplu taşıma ve metroyu kullanamayan kişilerin özel araçlarını tercih etmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Üsküdar ve Ümraniye metro istasyonlarının çevresindeki yollarda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Bazı yolcuların metro içindeki tünellerden yürüyerek, duraklara ulaşmasına ilişkin görüntüler sosyal medyadan da paylaşıldı.

Toplu taşımada meydana gelen aksaklıklara tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyadan şikayetlerini bildirdi.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul’u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz. Nisanda kurtuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı
Türkiye ve dünya gündemi
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Mersin'deki "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" isimli organize suç örgütü çökertildi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Dikmen ve Gölbaşı için metro hattı vaadinde bulundu

İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor

Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı

Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "Siyonizme destek veren markaları boykot" eylemi yapıldı
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü
Çevirmen Ayçin Kantoğlu: Filistin meselesinde çözümün Anadolu insanından geçtiğini hatırlatacağız

Çevirmen Ayçin Kantoğlu: Filistin meselesinde çözümün Anadolu insanından geçtiğini hatırlatacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet