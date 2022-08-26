Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Uşak
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına beton mikserleriyle de destek veriliyor.
Olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, gazetecilere, yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.
Geçen hafta aynı bölgede bir başka tekstil fabrikasında yangın meydana geldiğini hatırlatan Ergün, "En büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Şu an ekipler bütün gücüyle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Özellikle fabrikanın makine kısmına geçmemesi için uğraşıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.