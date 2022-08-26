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Gündem

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Mehmet Çalık   | 26.08.2022
Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına beton mikserleriyle de destek veriliyor.

Olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, gazetecilere, yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Geçen hafta aynı bölgede bir başka tekstil fabrikasında yangın meydana geldiğini hatırlatan Ergün, "En büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Şu an ekipler bütün gücüyle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Özellikle fabrikanın makine kısmına geçmemesi için uğraşıyoruz." dedi.

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