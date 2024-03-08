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Gündem

Uşak'ta dolu etkili oldu

Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mehmet Çalık  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Uşak'ta dolu etkili oldu

Uşak

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

Kentte yaklaşık 20 dakika süren şiddetli dolu yağışıyla birlikte bazı tarlalar, evlerin çatıları, yollar ve araçlar beyaza büründü.

Yağış nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun geliş gidiş güzergahında yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

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