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Gündem

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 128 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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