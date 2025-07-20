Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uşak
Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 128 personelle müdahale edildi.
Uşak'ta Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/dIsVzOhYIq pic.twitter.com/7r2BhTE7hW— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 20, 2025
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.