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Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Orhan Sunal, Mehmet Çalık   | 29.09.2022
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Enes Egemen Çıvgın / AA

Uşak

Dereli köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip yangın bölgesine sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangına ekipler müdahale ediyor.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Ergün, yangının bozuk orman ve meşelik alanda etkili olduğunu, yangını kısa sürede kontrol altına almayı ümit ettiklerini söyledi.

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