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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mehmet Çalık  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Çalık - AA

Uşak

Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor.

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