Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Uşak
Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.