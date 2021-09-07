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Ürgüp'teki bağ bozumunda ilk doz aşısını yaptıran 100 kişi bedava balon uçuşu

Alpaslan Körükcü   | 07.09.2021
Ürgüp'teki bağ bozumunda ilk doz aşısını yaptıran 100 kişi bedava balon uçuşu

Nevşehir

49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali hafta sonu Nevşehir'de başlıyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile basın toplantısı düzenleyen Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, festival nedeniyle ilçede 3 gün boyunca yoğunluk yaşanacağını, festivale katılacak kişilerden aşı ve PCR testi isteyeceklerini söyledi.

Vatandaşların kolay aşı yaptırabilmesi için İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’na aşı standı kurulduğunu kaydeden Maraşlı, "Hastalıkla en iyi mücadele aşı. Aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aktürk ise şehirleri imar ve ihya etmekle birlikte gelenekleri de geleceğe taşıyıp, bunları bir sonraki kuşakların daha iyi öğrenmesi adına bu festivalleri yaptıklarını dile getirdi.

Festival hakkında da bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Festival köyü açılışıyla başlatacağız. Orada çeşitli yarışmalarımız olacak. Burada üretici çiftçilerimizin en iyi üzüm yarışmasını icra edeceğiz. Daha sonra üzüm ezme yarışmasında dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Akşam şehir merkezimizden bir yürüyüşle festival alanına geçeceğiz. Balonlarımızın 'night glow' (gece parıltısı) şöleni eşliğinde Niran Ünsal konseri ile ilk günü tamamlayacağız. Sabahları balon uçuşları olacak. Gün boyu şölen alanında etkinlikler olacak. İkinci günü Buray konseriyle taçlandıracağız. Pazar günü şölen alanımızdan traktör safarilerimizle bağ bozumu yapacağız."

Festivali yoğun bir katılımla icra edeceklerini, bu anlamda da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Aktürk, "Bir hafta boyunca ilk doz aşısını olanların içinden kura ile belirleyeceğimiz 100 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceğiz." dedi.

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