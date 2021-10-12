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Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı

Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patladığı bildirildi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu, Taha Erham Keleş   | 12.10.2021
Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı Fotoğraf: Taha Erham Keleş - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Abdülezelpaşa Caddesi'nde İBB'nin Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kazı sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metrelerce yükseğe fışkırdı.

Yoldan geçen araçlar ve bölgedeki bazı iş yerleri patlayan borudan fışkıran suyun yaydığı topraktan etkilendi. Fışkıran sular nedeniyle trafikte de bir süre aksama yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.

Ekiplerin, patlayan boru hattındaki tamir çalışması devam ediyor.

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