Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Ankara
Üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek olmak için yürüyüş yaptı.
Iğdır
Vali Yolu Caddesi'nde bir araya gelip yürüyüşe geçen Iğdır Üniversitesi öğrencileri, taşıdıkları "Soykırıma hayır", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Bebek katili İsrail", "Filistin'de soykırım var" yazılı pankart ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı’na kadar yürüdü.
Grup adına konuşan üniversite öğrencisi Cihan Yalçın, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin apaçık bir soykırım uyguladığını söyledi.
O tarihten bu yana 35 bin 800 masum Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:
"80 binden fazla kişi de yaralanmıştır. İsrail’in insanlık dışı bu uygulamalarına dünyanın artık sessiz kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin’de, huzurun yeniden sağlanması için vahşice sürdürülen katliamların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda üzerine düşen her türlü desteği sağlaması şarttır. Bizler ümmetin bir parçası olarak zor durumdaki Müslüman kardeşlerimizin ve onlara ses olanların mücadelesinin daima yanında olacağız. Filistin’de yaşanan soykırımı unutturmayacağız çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
Yalçın, Filistin’de yaşanan trajedinin üstünü hiçbir gücün örtemeyeceğini vurgulayarak, "Hiçbir güç, İsrail’in insanlık dışı uygulamalarını ve işgal politikasını meşrulaştıramayacaktır. Bu vesileyle Iğdır Üniversitesi olarak işgal altında yaşayan Filistin halkının onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyoruz. Filistin halkının acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. İnanıyoruz ki bir gün can Azerbaycan'da Karabağ nasıl özgürlüğüne kavuştuysa, Filistin de özgürlüğüne kavuşacak, İslam dünyasındaki acılar son bulacaktır." dedi.
Yürüyüşe Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve akademisyenler de katıldı.
Yozgat
Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Üniversite yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun öğrencileri tebrik etti.
Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA
Dünyanın dört bir yanında yaşanan acı ve zulümlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Yaşar, "Özellikle, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam, insanlık onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir trajedi olarak karşımızda durmaktadır. Bir üniversite olarak bilimin, aklın ve vicdanın ışığında hareket etmek zorundayız. Filistin'de yaşananlar, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı, evlerin yıkıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insani ve ahlaki sorumluluğumuza aykırıdır." dedi.
Yaşar, Filistin'de yaşanan zulme karşı sessiz kalınamayacağını anlatarak, "Filistin halkına yapılan zulmü kınıyor ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz. Onlara dualarımızla ve elimizden gelen yardımlarla destek olmalıyız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından mezun öğrenciler omuzlarında Filistin bayrağı ve atkısıyla sahnede kep attı, Filistin bayrağı açtı.
Yozgat Genç İHH Teşkilat Başkanlığınca üniversite yerleşkesinde "Kampüslerden Refah'a katliama dur de" sloganıyla saldırılar protesto edildi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla toplanan öğrenciler slogan atıp İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Öğrenciler adına açıklama yapan Genç İHH Teşkilat Başkanı Abdurrahman Yakışır, İsrail'in Filistin'de 8 aydır sürdürdüğü ve günden güne artan zulüm ve soykırımını kınadıklarını söyledi.
İsrail zulmünün her geçen gün arttığını ifade eden Yakışır, şunları kaydetti:
"Siyonist devlet dün gece 2371 blok adını verdiğimiz ve dört gün önce güvenli bir bölge olarak nitelendiği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit etti. Artık kınama zamanı geçti. Üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabileceğimiz her yerde kalben buğz etmenin ötesine geçip harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."
Konuşmanın ardından öğrenciler tekbir getirip, slogan atarak Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi önünden kampüs giriş kapısına kadar yürüdü.
Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplandı.
Burada grup adına açıklama yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Cemal Afşar, 8 aydır devam eden ve günden güne artan zulmü, soykırımı kınamak için toplandıklarını, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin, dün gece "2371 Blok" adını verdiği ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah Bölgesi'ne sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.
Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA
Artık kınama zamanının geçtiğini, üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşılabilen her yerde harekete geçmenin zamanının geldiğini ifade eden Afşar, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykrıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil hayatımızın her alanında, şu an içinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız."
Eylemlerin çığ gibi bütün meclisleri saracağını ve bütün devletlerin Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacağını dile getiren Afşar, "Ancak bu bir son değil aksine yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Bundan bir sonraki gerçek başkenti Doğu Kudüs değil bizatihi Kudüs'ün kendisi olan ve içerisinde herkesin barış içinde yaşadığı Filistin devletidir." dedi.
Öğrenciler, Gazze halkını destekleyen sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyarak üniversite yerleşkesindeki Gazze Dayanışma Çadırı'na kadar yürüdü.
Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA
Katılımcılar, "Bebekler ölürken sessiz kalmayın", "Çocuklar yanarken sessiz kalmayın", "Katil İsrail Refah'tan defol", "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Akaslan, İsrail'in, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini belirten Akaslan, şunları kaydetti:
"İsrail'i, İsrail'in yaşama sebebi olan, hayat suyunu akıtan ABD'yi kim durdurabilir? Tüm insanlığın ayağa kalkan ortak vicdanı, doğusundan batısına tüm dünyada vicdanının sesini duymaya çalışan sivil inisiyatifler durdurabilir. Uluslararası kuruluşlardan, mahkemelerden, büyük devletlerden bahsetmeyin. Hep birlikte vicdanımızın sesini dinleyerek buradan zulme, zalime 'dur' diyoruz. Zulüm duruncaya kadar bu yolda yürümeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."
Şırnak
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler İsrail aleyhine slogan attı.
Öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.
Kızılkaya, şunları kaydetti:
"Bütün dünya ve insanlık zulme karşı bir arada. İnanıyoruz ki; bu eylemlerimiz çığ gibi büyüyecek, bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."
Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Fotoğraf: Ekrem Payan/AA
Mardin
Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Oğuzhan Şener, Gazze'de katliam yapan İsrail'in bombalı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, insanlığın zulme karşı bir arada olduğunu söyledi.
Şener, "İnanıyoruz ki, bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın her yerinde üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır." dedi.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile kampüste yürüyüş yaptı.
Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA
Gümüşhane
Gümüşhane'de de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti.
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde toplanan grup, "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları attı.
Kampüsteki sosyal tesislere kadar Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyen grup adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Genç İHH Başkanı Faik Enes Akkaya, titreyen her yüreğin, haykıran her dilin Filistin için bir eylem olduğunu söyledi.
Akkaya, dünyanın her yerinde Filistin'e destek eylemleri yapıldığına işaret ederek, "Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulanacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız." diye konuştu.
Fotoğraf: Sinan Uçar/AA
Rize
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Rize Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup adına açıklama yapan AGD Rize Şube Başkanı Ali Kalender, 8 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırıma devam eden siyonist İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe daha imza atarak Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla şehit ettiğini söyledi.
Kalender, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını vurgulayarak, "Sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor." dedi.
CHP Rize İl Başkanı Satuk Deniz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı grup, duanın ardından dağıldı.
Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyarak, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kadar yürüdü.
Öğrencilerden Muhammet Ali Malgaç, yürüyüşün sonunda DPÜ Filistin İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada, Filistin davasının bulunulan her alanda yaşatılması gerektiğini belirtti.
İsrail’i kınama zamanının geçtiğini dile getiren Malgaç, şunları söyledi:
“Biliyoruz ki, artık dünyanın dört bir yanı Filistin’dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman, bugünü bir milat bilip, Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar, durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim.”
Malgaç, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderdiklerini de sözlerine ekledi.
Yürüyüşe, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu da destek verdi.
Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kampüsünde toplanan öğrenciler ile akademisyenler ellerinde taşıdıkları bayraklarla İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Furkan Erkal, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin dün gece "2371 Blok" adını verdikleri ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.
Erkal, "Artık kınama zamanı geçti üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğzetmenin ötesine geçip, harekete geçme zamanıdır." dedi.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile kampüste yürüyüş yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.