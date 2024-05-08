Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Ankara
Üsküdar Üniversitesi
Öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına dur demek için Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.
Üniversitenin Merkez Yerleşkesi'nde bir araya gelen ve aralarında Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör, akademisyenler ile öğrencilerin de bulunduğu kalabalık, İngilizce ve Türkçe "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" ve "Kırılsın zalimlerin siyonist zinciri" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.
Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Güngör, çocuk, kadın, sivil, masum demeden herkesi öldüren İsrail'in elini yeterince kana buladığını söyledi.
Prof. Dr. Güngör, "artık yeter" dediklerini belirterek, "İnsanlık kendisi için maalesef iyi bir dünya kuramadı. Savaşla kanla bu dünyayı yürütmeye, sürdürmeye çalışıyor. Ben buradan sadece İsrail'e değil bütün insanlığa sesleniyorum, artık lütfen savaşı bırakın, barışa sarılın. Lütfen ayrımcılığa, nefrete, emperyal hareketlere artık son verin. Bu insanlık artık biraz huzur istiyor, barış, sevgi istiyor. Çocuklara kıymayın. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler." ifadelerini kullandı.
Akademisyenlerin de açıklama yaptığı protesto gösterisinde daha sonra katılımcılar ellerinde Filistin ve Türk bayrağı, boyunlarında kefiye ile üniversitenin Çarşı Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.
Yol boyunca etraftaki esnafın, vatandaşların ve araçlardaki sürücülerin de destek verdiği yürüyüşte, katılımcılar tekbir getirdi, "Siyonist katiller hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hemen ateşkes" sloganları attı, dua etti.
Çarşı Yerleşkesi'nin önünde tamamlanan eylemde üniversite öğrencileri hazırlanan basın açıklamasını İngilizce, Arapça ve Türkçe okudu.
İsrail'e boykot çağrısı
Açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Mustafa Şanverdi, Türkiye'nin daima Filistin'in yanında olduğunu, zulmü duyurmaya çalıştığını belirterek, üniversite öğrencileri olarak Filistin'in direnişini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
ABD'deki üniversite öğrencilerinin başlattığı Filistin'e destek eylemlerinin dünyaya dalga dalga yayıldığını anımsatan Şanverdi, "İsrail zulmüne susmak yerine cesurca 'İlişkileri kes' diyen, yöneticilerin ikiyüzlülüğünü ortaya döken ve Filistin direnişinin sesi olan protestoları sonuna kadar destekliyoruz. Filistin için seslerini yükselten, bu davanın birer temsilcisi olan o öğrencilere ve akademisyenlere selam olsun." dedi.
Şanverdi, İsrail'in bölgedeki saldırılarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Siyonist İsrail'in tüm bu zulmüne karşı kendini insan olarak gören, doğrunun yanında olan herkesi sesini yükseltmeye ve protesto etmeye çağırıyoruz. Karar vericileri terör rejimi ile her türlü ilişkiyi kesmeye çağırmak ve de çevremizdeki insanları boykota çağırmak en insani görevimizdir. Bu vesileyle Üniversitemizde satılan boykot ürünlerinin kaldırılmasını ivedilikle talep ediyoruz ve yine tüm öğrencilere boykot talebini çözüm merkezine bildirmeleri için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Basın açıklamasının ardından Üsküdar sahiline yürüyen gruba, vatandaşlar da sloganlarla eşlik etti, sürücüler korna çaldı. Katılımcılar, Üsküdar sahilinde Filistin'in yöresel müziklerini çaldı ve oturma eylemi yaptı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)
İmaret Camisi önünde buluşan Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, ellerinde pankartlar ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Zafer Meydanı'na yürüdü.
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini daha güçlü şekilde yükseltmek, demokratik tepkilerini ortaya koymak ve millet olarak tarihi misyona bağlılıklarını ifade etmek için toplandıklarını söyledi.
Fotoğraf: Arif Yavuz/AA
Gazze'de yaşanan zulmün tüm insanlığın vicdanını kanatan bir vahşete dönüştüğünü vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:
"Tarih boyunca hakkın ve adaletin savunucusu olmuş bir milletin evlatları olarak, bu zulme sessiz kalmamız mümkün değildir. Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak, evrensel insani değerleri ve temel insan haklarını savunmanın sorumluluğunu taşımanın şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversitelerde süren haklı protestoları destekliyoruz. Bu süreçte ifade özgürlüğü çerçevesinde mağduriyet yaşayan tüm bilim insanlarına ve öğrencilere üniversitemiz kapılarının açık olduğunu beyan ediyoruz."
"İsrail derhal durmalı veya durdurulmalı"
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da Filistinlilerin, terör devleti İsrail'in uygulamalarından dolayı, beslenme, barınma ve sağlık alanında yüzleştikleri zorlukların artık kelimelerle tarif edilemeyecek kadar korkunç düzeye geldiğini ifade etti.
Fotoğraf: Canan Tükelay/AA
Gazze'de ve Batı Şeria'da doğrudan hastanelere, sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yönelik saldırıların, her tür tıbbi malzeme temininin ve hasta nakillerinin engellenmesi gibi insanlık dışı tutumların, Filistinlilere yönelik insani krizin tarihte örneği nadir görülen bambaşka bir boyut kazanarak derinleşmesine sebep olduğunu anlatan Okumuş, şunları kaydetti:
"Bu savaş, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, sevgi ile nefretin savaşı. Biz iyi, doğru ve sevginin yanındayız. Hangi renkten, dinden ve milletten olursa olsun hiçbir baba, sabi çocuğunun cenazesini kucağında taşımamalı, hiçbir anne gece bomba seslerinin bebeğini uyandırmaması için dua etmemeli, hiçbir sivilin özellikle gençlerin ve çocukların geleceğe dönük hayalleri elinden alınmamalı. Filistin'de yapılmamalı, olmamalı dediğimiz her şey en acımasız şekilde yapılıyor ve oluyor. Artık vicdanımız orada olanları kaldırmıyor. İsrail, derhal durmalı veya durdurulmalı."
Konuşmaların ardından öğrencilerden Furkan Altıntaş, "Ey Filistin" şiirini okudu.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ)
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla rektörlük binası önünde bir araya gelen KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, akademisyenler ve öğrenciler, "Özgür Filistin İçin Ayaktayız" yazılı pankart açtı.
Burada yapılan duanın ardından konuşan Rektör Bakan, 7 Ekim 2023'den bu yana siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı giriştiği soykırıma tepki koymak ve lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.
Fotoğraf: Mehmet Kasapkara/AA
Saldırılarda yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin kişinin ise yaralandığını hatırlatan Bakan, şunları kaydetti:
"İsrail'e bu gücü veren aslında dünyanın bu konuyla ilgili girmiş olduğu büyük sessizlik. Onlara güç veren hadise bu. Bakın bir adım ileriye giderek ne yaptılar biliyor musunuz? İnsanların evlerini yıkıyorlar, okulları, camileri, kiliseleri ve hatta aktif haldeki hastaneleri bombalıyorlar. Hiç acımadan ki acımak için önce insan olmak lazım merhamet duygusu beslemek lazım. Hiç düşünmeden hastaneleri bile ne yaptılar? Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Buraları bombaladılar. Bu insanlık dışı uygulamalar karşılığında dünya büyük bir sessizliğe gömülmüş durumda. Büyük bir sessizlik. Filistin'de bir Müslüman kalmayana kadar ve Filistin tümden İsrail'in olana kadar herhalde dünya bu sessizliğini muhafaza etmeyle ilgili zımni bir karar almış gibi dünya şu anda büyük bir sessizlikte."
Kısa süre önce ABD'deki bazı üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerin İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma vicdanen dayanamayanların seslerini yükseltmek için eylem başlattığının altını çizen Bakan, "Başka ülkelerde bazı toplumsal olaylara müdahalede orantısız güçler, güç uygulandığından bahsedenler, bunları kendi TV kanallarında, haber kanallarında bayraklaştıranlar şu anda kendi ülkelerinde o barışçıl eylem yapan, demokratik hakkını kullanan ve bir olaya tepkisini ifade etmek için bu eylemleri başlatan gençleri yerlerde sürüklüyorlar, copluyorlar, sınır dışı etmeyle tehdit ediyorlar." diye konuştu.
Rektör Bakan, en kısa sürede Filistin'le ilgili sorunun çözülmüş olmasını görmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.
Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Seher Bozbayır, ABD'deki üniversitelerde yapılan barışçıl Filistin'e deste eylemlerinin susturulmak istendiğini belirterek, "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin bir öğrencisi olarak, aramızda binlerce kilometre olmasına karşın ABD'deki öğrenci arkadaşlarımızla aynı vicdani hisleri paylaştığımızı ve kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)
Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi başlattı.
GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde gerçekleşen eyleme çok sayıda öğrenci katıldı.
Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA
Öğrencilerle birlikte eyleme katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Amerika'da ve Avrupa'da benzeri eylemlerin yapıldığını, üniversite öğrencilerinin eylem başlatmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Özaydın, "Öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Onların bu haklı eylemlerine destek vermek için buradayım. Ben de bu zulme karşı haykırıyorum. Öğrencilerimizin bu oturma eylemine ve sessiz protestosuna katkı vermek istiyorum. İnsanlık sesimizi duysun. Katliamın durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.
Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Enes Taşkesen de "Filistin'deki kardeşlerimizin haklı direnişini bir nebzede olsa buradan duyurmak için burada toplandık. Yaşasın küresel intifada. Buradan arkadaşlarımızı ve hocalarımızı yaptığımız eyleme davet ediyoruz." dedi.
Oturma eylemi, 9 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar devam edecek.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)
Üniversite yerleşkesinde, Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyarak bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Fotoğraf: Behçet Alkan/AA
Öğrenciler adına açıklama yapan Yunus Emre Tipit, İsrail'in saldırıları nedeniyle insanlık tarihinin kana bulandığını belirtti.
İsrail'in onlarca yıldır Gazze'yi açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü dile getiren Tipit, saldırılarla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ifade etti.
Tipit, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivillere yönelik soykırım uygulayan İsrail'e karşı tepkilerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizler savaşı, zulmü, işkenceyi, çocukların acı çekmesini ve masum insanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. NEVÜ öğrencileri olarak vicdanların sesi olmaya, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemeye devam edeceğiz. Filistin halkının haklı davasında onların yanında olacağımız gibi, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve diğer coğrafyalardaki mazlumların dertleriyle dertleneceğiz. Son nefesimize kadar mazlumlarının yanında olacağız." diye konuştu.
Programa, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, akademisyenler ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi Merkez Kampüste bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurdu.
Daha sonra oturma eylemi yapan öğrenciler adına açıklama yapan Taha Demir, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından yapılan sistemli soykırımın sürdüğünü söyledi.
Kadınların, çocukların öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını kaydeden Demir, şöyle konuştu:
"Her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir. ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler Gazze'de devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere bizler de buradan desteğimizi ilan ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.