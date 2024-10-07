Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
Üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında saldırıları protesto etti.
Ankara
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) kütüphane binası önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Daha sonra ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen öğrenciler, basın açıklaması yaptı.
Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılan basın açıklamasında, "Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgale karşı sergilediği bu haklı direniş gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur ve kahramancadır. Gazze'de yalnızca çocukların ve masum sivillerin katledildiğini söylemek büyük bir hata olacaktır. Aynı zamanda Gazze, Birleşmiş Milletler sisteminin, Batı'nın ortaya koyduğu sözde değerlerin ve insanlığı daha adil bir dünyada yaşatma vaatlerinin öldüğü bir yer olarak hatırlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraf: Esra Bilgin/AA
İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ile Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da protesto gösterisine katıldı.
Rektör Arkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in kadın çocuk ayrımı yapmadan saldırdığını belirtti.
Savaşın daha fazla büyümeden sonlanması isteklerini dile getiren Arkan, "Dünyanın yeni bir adil uluslararası sisteme ihtiyacı olduğu son derece açık. Batı medyasıyla Müslüman halkların ve diğer adil halkların medyasında gözükenler tamamen farklı." dedi.
İsrail'in zulmünün yakın zamanda sonlanacağına ve katliamın sorumlularının hesap vereceğine inandığını söyleyen Arkan, "Şurası çok açık, mızrak çuvala sığmıyor. Bütün dünya olanları özgür medya üzerinden açık bir şekilde görüyor. Tarihin kırılma noktasındayız. Şu an İsrail, kazanan gibi gözüküyor. Çünkü sadece kaba güce dayanarak ve Batı'yı da arkasına alarak açık bir şekilde zulüm yapıyor. Ama bunun çok uzun sürmeyeceğini inşallah göreceğiz." diye konuştu.
Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
OMÜ Yaşam Merkezi önünde toplanan öğrenci ve gönüllüler, Kampüs Camisi'ne ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizlerle slogan atarak yürüdü.
Öğrencilere destek olmak üzere yürüyüşe katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Filistin'de 1 yıldır süren katliamı kınadı. Aydın, "Son rakamlara göre 17 bin çocuk katledilmiş, onları kınıyoruz ve insanlık için bu soykırımın sona ermesini diliyoruz. Üniversite bünyesinde de eğitim gören Filistinli öğrencilerimiz var, onlar nispeten daha şanslı burada oldukları için. Onlar, bir an önce bilgi ve eğitimle kendilerini yetiştirip ülkelerine destek olacaklar." dedi.
Yürüyüş sonrası öğrenci toplulukları adına basın metnini okuyan İHH Samsun Üniversiteler Başkanı Hidayet Eren Aydın, Gazze'nin 17 yıldır abluka altında olduğunu ve son 1 yıldır soykırım niteliğinde saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.
Kampüs Cami imamı Recep Çaylan'ın duasının ardından sonra program sona erdi.
Trabzon
Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi Üniversite Komisyonunca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi önünde basın açıklaması yapıldı.
Grup adına konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Emin Göktaş, Filistin'de gerçekleşen direnişin, Siyonistler tarafından bir senedir pasivize edilmeye çalışıldığını söyledi.
Müslüman ülkelerin yöneticilerinin Filistin halkına desteklerinin artmasını isteyen Göktaş, "İki devletli çözüm, geçici ateşkesler ve gerçekleşmeyecek yardım sözleriyle Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıların, Müslüman ülkelerin hükümetleri nezdinde bir çaba uyandıracağı umudundayız." dedi.
KTÜ'de eğitim gören Filistinli Yahya Adwan ise Gazze'nin 75 senedir haklarını savunduğu için savaşa maruz kaldığını ifade etti.
Adwan, İsrail'in Gazze halkını teslim olması için ablukaya aldığı belirterek, "Gazze'de ne elektrik ne su ne de havalimanı var. Dünyanın diğer ülkelerinde normal karşılanan şeyler Gazze halkı için bir hayalden öteye geçemiyor. Serbest dolaşım, temiz suya erişim gibi temel insani hakları bile bu savaşın ana nedenlerinden biridir." diye konuştu.
Öte yandan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, EYOF Olimpiyat Parkı Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Dernek adına konuşan Genel Sekreter İbrahim Kara, Filistin halkının destek beklediğini belirterek, "Filistin halkı bizden daha fazla destek ve dayanışma bekliyor. Saldırı ve katliamların devam ettiği bir ortamda herkes bulunduğu yerden önce bu katliamın durdurulması, ardından da Filistin halkının hakkının teslim edilmesi için elinden geleni yapmalıdır." dedi.
Giresun
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler tarafından Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Kafkas İslam Ordusu Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.
Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA
Grup adına açıklamayı okuyan öğrencilerden Furkan Aslan, İsrail'in saldırılarını durdurmasını istediklerini belirterek, "Tüm dünya halklarını zalimlerin zulmüne karşı adalet ve iyilikte buluşmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizmi yenecektir." dedi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.
Erzurum
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Atatürk ve Gençlik Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler eşliğinde merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.
Fotoğraf: Ayşe Nur Erdoğdu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze'deki direnişin bir yıldır sürdüğünü ve İsrail’in saldırılarına rağmen Gazze’nin direnişinden vazgeçmediğini söyledi.
Saldırıların 52. haftasında olduklarını anımsatan Çiftçi, "Gazze kazandı. Şehitleriyle, yaralılarıyla, bombalanan hastaneleriyle kazandı. Kadınları, çocukları, yaşlılarıyla onurlu bir direniş sergiledi ve bu direnişle hem Allah'ın hem insanların rızasını kazandı. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulüm karşısında Gazze asla kaybetmedi, tam tersine kazanan taraf oldu. Gazze’nin direnişi hepimize bir insanlık dersi verdi." dedi.
Sakarya
Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'nde toplanan öğrenci grupları, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'de soykırım var", "İsrail insanlık suçu işliyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun" yazılı pankartlarla tekbir ve sloganlar eşliğinde Merkez Kütüphane'ye kadar yürüdü.
Ortak Akıl Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Cumhur, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'yi insansızlaştırmak istiyordu ama bugün hala Gazze'nin her toprağından mücahit fışkırıyor." dedi.
İHH Üniversite birimi sorumlusu Muhammet Hatay da siyonizm odaklarının, "dur" denilmediği sürece tüm dünya halkları ve Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Üniversite Başkanı Muhammet Şimşek ise Gazze'de yaşlıların, annelerin, bebeklerin katledildiğini ve yaşanan zulmün anlatılacak bir tarafının kalmadığını dile getirdi.
Öğrenciler, açıklamanın ardından dua etti.
Diyarbakır
Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan DÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yakup Kaya, Filistinlilerin İsrail'in saldırıları nedeniyle her türlü hak ihlaline maruz kaldığını söyledi.
İsrail'e tepkilerini dile getiren Kaya, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından katılımcılar dağıldı.
Siirt
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi önünde bir araya gelen öğrenciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Direnişin Simgesi Gazze" pankartı açtı.
Katılımcılar buradan ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğündeki salonda Gazze konulu konferans verildi, açılan fotoğraf sergisi gezildi.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Muhdi Eldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik bir yıldır devam eden saldırılarına tepki amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.