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Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüsün sürücüsüne 28 bin 248 lira ceza kesildi.

Cüneyt Sevindik  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı

İstanbul

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Çavuşbaşı Caddesi üzerinde yolcu taşıyan 2 minibüs şoförüne ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler plaka bilgilerinden yola çıkarak 2 sürücüyü tespit etti.

Yapılan incelemede, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "büyükşehir belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak", "taşıt yolunda duraklamak", "fazla yolcu almak", "trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 28 bin 248 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, araçlar trafikten men edildi.

Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

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